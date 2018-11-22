Жительница Удмуртии заплатила пять тысяч за откровенные фото бывшей жены своего парня

Жительницу города Можга в Удмуртии осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни, передает ИА "Удмуртия". 22-летняя девушка просматривала личную переписку своего молодого человека в одной из социальных сетей, где увидела фотографии его бывшей жены в нижнем белье. Движимая смутными мотивами "насолить" сопернице, она разместила откровенный снимок на своей странице и в разных сообществах, предоставив к ним доступ неограниченного круга лиц. На суде девушка полностью признала свою вину и возместила потерпевшей ущерб. Ее приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей.