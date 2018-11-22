В Башкирии в Мемориальном комплексе "Вечный огонь" произошел пожар

Вечером 21 ноября в Мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Салават в Башкирии произошел пожар, передает портал mkset.ru. На площади 0,5 квадратных метра загорелась кабина БМ-21 "Катюша". Огонь потушили меньше чем за десять минут силами пятерых человек и одной единицы техники. Специалисты считают, что речь идет об умышленном поджоге. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Андрей Разин сделал громкое заявление после похорон артиста
Она рассказала об идеологии бодипозитива
Супермодель обнародовала фото с задранными ногами
Актер боролся из последних сил