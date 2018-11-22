Мстительный волгоградец сжег иномарку матери

В Волгограде полиция задержала 32-летнего местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля Renault Logan, передает портал novostivolgograda.ru. Само преступление произошло вечером 20 ноября.
В экстренные службы города поступил сигнал о пожаре в гараже одного из домовладений на улице Долгорукого в Ворошиловском районе. Вместе со строением дотла сгорела иномарка, принадлежавшая местной жительнице. Специалисты установили, что гараж подожгли специально.
По версии следствия, поджог совершил сын владелицы машины из мести, так как она запретила ему садиться за руль в нетрезвом виде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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