На Кубани поезд насмерть сбил мужчину

Вечером 21 ноября в станице Динской Краснодарского края грузовой поезд насмерть сбил мужчину 1955 года рождения, передает портал rostovgazeta.ru. По словам машиниста, погибший пытался перебежать пути прямо перед движущимся составом. Он применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния эта мера не помогла. По факту произошедшего проводится проверка.
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