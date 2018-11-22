В Химках банда воров обчищала торговые центры

Подмосковные правоохранители задержали в Химках воровскую банду, которая регулярно обчищала местные торговые центры. Неизвестные похищали постельное белье, столовые приборы и прочие необходимые в быту предметы.
Задержанные оказались гражданами одной из республик ближнего зарубежья, передает сайт "Подмосковье сегодня". Один из них работал охранником в ТЦ. Общая сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.
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