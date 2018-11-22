Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу

В Уфе два сотрудника полиции, обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, могут выйти на свободу уже в декабре. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Аслям Халиков.

Благодаря камерам наблюдения следователям удалось восстановить все действия и перемещения мужчин. В тот вечер, когда произошло преступление, Эдуард Матвеев, ныне бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району, находился дома. На записи видно, что он приехал в 22:30.

Адвокат экс-руководителя Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева сообщил, что его подзащитный тоже имеет алиби. Бывший полицейский сидел в местном кафе "Отдых" с половины десятого до полуночи. Домой его привез водитель.

По словам Халикова, пострадавшая утверждает, что все события происходили в то время, когда обвиняемых не было на месте. "Потерпевшая же дает свои показания о том, что с ней произведены преступные действия с 22:40 до 00:30. В это время их не было на месте", – цитирует его RT.

Напомним, что ЧП случилось в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Девушка-дознаватель утверждает, что на нее напали трое вышестоящих офицеров. Эдуард Матвеев, Салават Галиев и бывший глава отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромачук были отправлены в СИЗО.

Известный музыкант Сергей Шнуров не смог пройти мимо громкого дела с изнасилованием девушки сотрудниками МВД. Фронтмен группы "Ленинград" написал дерзкое стихотворение, в котором намекнул, что наказание в виде увольнения не поможет изменить систему. По мнению музыканта, полицейские не остановятся на своих сотрудниках и продолжат совершать насильственные действия сексуального характера в отношении граждан России.