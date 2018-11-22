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Регионы

Петербуржец обнаружил дома разложившийся труп брата

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Житель Петербурга обнаружил в своей квартире разложившийся труп неизвестного. Он предположил, что тело принадлежит его брату.

Мужчина добавил, что приезжал к брату минимум раз в месяц, чтобы привезти продукты. Последний раз он наведывался 18 октября, после этого его родственник не выходил на связь. Причину смерти мужчины устанавливают в морге, передает FlashNord.

22 ноября 2018, 13:34

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