Петербуржец обнаружил дома разложившийся труп брата

Житель Петербурга обнаружил в своей квартире разложившийся труп неизвестного. Он предположил, что тело принадлежит его брату.
Мужчина добавил, что приезжал к брату минимум раз в месяц, чтобы привезти продукты. Последний раз он наведывался 18 октября, после этого его родственник не выходил на связь. Причину смерти мужчины устанавливают в морге, передает FlashNord.
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