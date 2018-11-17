Первичные отделения "ЕР" предложили поддержать грантами

Члены "Единой России" в регионах вырабатывают предложения по повышению эффективности работы партии в рамках масштабных дискуссий "Обновление-2018", которые проходят в преддверии XVIII съезда "ЕР". Одна из главных инициатив – введение грантовой поддержки первичных отделений партии. С такой идеей выступили в Тюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.



На необходимость грантовой поддержки первичек одними из первых указали тюменские партийцы. По словам секретаря местного регионального отделения "ЕР" Андрея Артюхова, в реготделении такая система действует с 2014 года. За прошедшие несколько лет, отметил он, реализовано около трех тысяч инициатив.



В рамках конкурса соцпроектов денежные награды получают лучшие первичные отделения. Главная цель конкурсов, отметил Артюхова, заключается в популяризации гражданских инициатив и развитии волонтерского движения. По его мнению, введение грантов поможет активизировать работы первичек "Единой России" и объединить вокруг партии местных активистов.

Артюхова поддержал и зампред Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. Он отметил, что в одной только столице региона более семи тысяч членов "ЕР" и еще несколько тысяч сторонников партии. "В городском отделении – 273 первички, и каждый год они реализуют 400-450 инициатив, то есть добрых дел, и здесь их, конечно, мотивирует, в том числе, и грантовая поддержка", – рассказал законодатель.

В свою очередь, самарские единороссы уверены, что выделение грантов первичным отделениям повысит их мотивацию к работе и решению проблем на местах. Секретарь Самарского регионального отделения Екатерина Кузьмичева посетовала, что пока не все члены первичек могут сами оформить грантовые заявки, правильно рассчитать экономические аспекты и учесть юридические вопросы. Экономистов, юристов, бизнесменов и общественников необходимо привлечь к консультациям и организовать обучение активистов первичных отделений для работы с грантовыми программами, уверена она.

О необходимости поддержки первичных отделений говорили и в рамках дискуссионной площадки в Рязани. Предложение озвучил член президиума регионального политсовета Сергей Филимонов. Он также отметил важность регулярного освещения деятельности первичек в СМИ.

На значимость грантовой поддержки обратили внимание также псковские единороссы. Как отметил первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения "ЕР", вице-спикер областного собрания Виктор Остренко, в регионе было озвучено больше 100 предложений.

Аналогичное предложение прозвучало и в рамках местного этапа дискуссии в Республике Северная Осетия – Алания. По словам главы исполкома регионального отделения партии Марата Едзоева, грантовый конкурс будет способствовать решению конкретных проблем населения. При этом важно, подчеркнул единоросс, чтобы предлагаемые проекты были поддержаны самими людьми.

В преддверии XVIII съезда "ЕР", который пройдет в начале декабря в Москве, партия проводит серию региональных дискуссий. На них обсуждаются ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы "Единой России", укрепление взаимодействия с людьми и общественными институтами.