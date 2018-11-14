"Единая Россия" против унижения людей в судах
По словам сенатора, законопроект будет способствовать повышению уровня гарантированности прав. "Человеческое достоинство является конституционной ценностью, которая подлежит защите государством. Использование металлических клеток ограничивает эффективное участие подсудимого в судебном разбирательстве", – подчеркнул Клишас.
Он предлагает избавиться от решеток в зале суда, для этого надо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Такая практика позволит избежать унижения человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, считает коллега Клишаса – заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
По его мнению, документ, внесенный на рассмотрение Клишасом, направлен, прежде всего, на гуманизацию судопроизводства. Он позволит исключить публичных постыдных и унизительных сцен для сидящих за решеткой, но еще не осужденных людей.
Ревенко также подчеркнул, что перед судом часто предстают люди, которые никакой физической угрозы для окружающих не представляют. "Клетки унижали человеческое достоинство подозреваемых, воздействовали на их психику. Все это вызывало справедливую критику у правозащитников и просто наблюдателей", – сказал парламентарий.
Авторы законопроекта
предлагают дополнить соответствующую статью УПК, которая регламентирует размещение подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в процессуальной
зоне залов судебных заседаний.
Напомним, что об этой инициативе уже говорили на совместном заседании либеральной и предпринимательской платформ "Единой России" в августе 2017 года. Тогда отмечалось, в частности, что закрывающие подсудимого конструкции мешают ему нормально общаться со своим адвокатом.
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