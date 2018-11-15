"ЕР" поддержит социальное предпринимательство
Мониторинг пройдет поэтапно. До 20 ноября будут идти подготовительные работы, с 21 ноября по 12 декабря состоится анкетирование представителей социального бизнеса и некоммерческих организаций (НКО). Последний этап пройдет в середине декабря.
"На завершающем этапе предпринимательская платформа проведет итоговое селекторное совещание с регионами, представителями федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и предпринимательского сообщества, где объявит результаты мониторинга", – рассказал Дмитрий Сазонов. Он отметил, что тогда же единороссы представят рекомендации по выработке основных предложений в законопроект о социальном предпринимательстве.
Анкетирование поддержат организации "Деловая Россия", "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей и другие. Они привлекут к участию в мониторинге представителей социального бизнеса и некоммерческие организации.
По словам Сазонова, цель единороссов – выявить проблемы и пожелания НКО. "Их мнение поможет точнее определить статус таких предпринимателей и вовлечь в оказание социальных услуг негосударственных поставщиков", - пояснил парламентарий.
Он отметил, что благодаря законодательному закреплению удастся снять административные барьеры. Одна из основных проблем, полагает законодатель, – отсутствие альтернатив госучреждениям при предоставлении соцуслуг.
Сопредседатель платформы, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян напомнила, что президент Владимир Путин в ходе недавнего общения с предпринимателями обратил особое внимание на тему социального бизнеса. Глава государства дал поручение правительству до конца этого года закрепить в законодательстве понятие "социальное предпринимательство".
Блудян также призвала использовать международный опыт. В качестве примера она рассказала о практике, когда государство закупает продукцию социальных предприятий, большую часть работников которых составляют люди с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, ранее президиум "Единой России" утвердил положение о Центре поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Новая структура будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах. ЦПГИ будет заниматься новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием, активным долголетием и другими направлениями.
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