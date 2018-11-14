Пьяный тюменец выбросил собаку с десятого этажа

Жители многоквартирного дома на улице Малиновского в Тюмени обратились в полицию после того, как обнаружили под своими окнами мертвую собаку. В ходе проверки удалось выяснить, что животное из окна квартиры на десятом этаже выбросил хозяин – 30-летний безработный житель города, передает портал nashgorod.ru. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поиграть с собакой, а та его укусила. В ответ на это он выбросил животное из окна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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