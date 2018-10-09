В Уфе дама с собачкой пострадали от упавшего дерева

Вечером 8 октября в районе Черниковка в Уфе из-за сильного ветра упало дерево, передает портал ToDay News Ufa. В результате пострадала находившаяся неподалеку женщина, выгуливавшая в тот момент собаку. Впрочем, от госпитализации она отказалась, а вот свою любимицу повезла в ветеринарную клинику. Упавшим деревом займутся коммунальщики.