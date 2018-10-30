Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)

Подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика мужчину едва доставили в отделение полиции. Разъяренные горожане требовали выдачи педофила и намеревались его линчевать.

39-летний подозреваемый жил по соседству со своей жертвой. По данным Следственного комитета, 23 октября мужчина заманил 7-летнего мальчика к себе в квартиру. Там он надругался над ребенком и убил его. После чего положил тело в сумку, вывез за город и попытался спрятать в лесополосе, неподалеку от своей дачи.

Тело ребенка нашли лишь спустя неделю после пропажи. Сейчас продолжается допрос задержанного и осмотр места происшествия, передает РЕН ТВ.