В Липецке воспитательница детсада избивала двухлетнего ребенка

В Липецке воспитатель частного детского сада избивала двухлетнего мальчика. Об этом стало известно родителям ребенка.
По словам отца пострадавшего, они с женой обнаружили подкожные гематомы на ягодицах сына. Мальчик рассказал, что ему нанесла побои воспитательница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает newsnn.ru.
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