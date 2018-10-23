Ночью в Тюмени сгорели дом и машина

В ночь на 23 октября на пульт дежурного поступило сообщение о горящем частном доме и автомобиле на улице Восстания рядом с рынком "Маяк" в Тюмени, передает портал nashgorod.ru. К месту пожара выехали 22 человека и восемь единиц техники. Тем не менее, огонь удалось ликвидировать лишь к утру. Дом и машина полностью выгорели. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами. Он находится в реанимации. Местные жители уверены, что речь идет о поджоге. Также они сообщили, что это уже не первый пожар в этом квартале.