В Ростове из автобуса выпал пассажир

В Ростове-на-Дону из автобуса выпал пассажир, передает портал rostovgazeta.ru. Мужчина сильно ударился головой об асфальт, однако водитель общественного транспорта не только не помог ему, но и едва не наехал на ногу несчастного. На помощь пострадавшему пришел один из очевидцев. Подробности произошедшего устанавливаются.
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