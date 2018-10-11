На лесопилке в Поморье погиб молодой рабочий

Днем 9 октября в лесопильном цеху в Устьянском районе Архангельской области погиб 22-летний рабочий, передает FlashNord. По предварительным данным, молодой человек оказался зажатым между пакетом пиломатериалов и составными частями транспортера при проведении работ по их обвязке и подписанию.
От полученных травм он скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.
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