Под Волгоградом женщина насмерть забила трехлетнего сына

В Волгоградской области 34-летняя женщина до смерти забила трехлетнего сына. Как пишет novostivolgograda.ru, мать находилась вместе с ребенком дома. Мальчик капризничал, из-за чего женщина взбесилась и нанесла ему несколько сильных ударов по голове и туловищу.
После этого женщина ушла в гости к родственникам. Домой она вернулась через четыре дня, к тому времени мальчик умер. Причиной гибели ребенка эксперты назвали тупую травму живота с сопутствующим разрывом внутренних органов.
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