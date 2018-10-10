Ювелирный салон в Башкирии ограбили на 200 тысяч

Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении ювелирного салона в городе Стерлитамаке в Башкирии, сообщает портал ToDay News Ufa. Преступление было совершено еще в августе. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
Одного из грабителей задержали по горячим следам, а второму удалось скрыться. Все это время он жил в соседней области за счет похищенного. Когда деньги закончились, мужчина решил перебраться в Сочи, но до курорта так и не доехал. Подозреваемые находятся за решеткой. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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