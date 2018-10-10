Пенсионерке грозит тюрьма за кражу кошелька в ТЦ

На рассмотрение в суд отправлено уголовное дело, возбужденное по факту кражи кошелька у посетительницы одного из торговых центров города Ачинска Красноярского края, передает телеканал "360". В совершении преступления обвиняется 79-летняя пенсионерка. По версии следствия, она украла кошелек у посетительницы, расплачивавшейся за покупки.
Злоумышленницу быстро вычислили благодаря камерам наблюдения. Однако деньги – девять тысяч рублей – бабушка успела потратить на личные нужды. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.
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