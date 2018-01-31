В Петербурге грабители устроили перестрелку с полицией

На пересечении Индустриального и Ириновского проспектов в Санкт-Петербурге произошла перестрелка. Грабители пытались скрыться с места преступления на машине, за ними гналась полиция. На перекрестке они преступники попали в аварию и устроили стрельбу. В результате погибли два человека, передает "Утро". Кроме того, сотрудник патрульно-постовой службы получил ранения в ногу и живот. По предварительным данным, перед этим налетчики ограбили ювелирный магазин на проспекте Большевиков.