Под Москвой курсант МВД грабил геев

Сотрудники полиции подмосковного города Электросталь раскрыли преступную группу, которая совершала нападения на геев. Одним из ее участников был курсант оперативного факультета Московского университета МВД.

Трое злоумышленников задержаны, еще двое находятся в розыске, передает сайт "Московский комсомолец". По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



