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В Петербурге без вести пропал инженер из секретного бюро

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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 30-летнего инженера первой категории секретного конструкторского бюро "Малахит", передает FlashNord. Сообщается, что 23 января мужчина не вышел на работу после отпуска. Дома найти его также не удалось.

Предприятие, где работает инженер, режимное, и даже однодневное отсутствие сотрудника вызывает серьезную обеспокоенность. Машиностроительное бюро "Малахит" является ведущей организацией по строительству, проектированию и испытанию атомных подводных лодок.

24 января 2018, 11:34

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