Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно

Старшеклассник с топором напал на школу в Бурятии Насильник Шурыгиной вышел на свободу Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Пятница 19 января
Лента новостей
21:24
"Балтика" ищет подрядчиков для строительства очистных сооружений
20:26
Полиция разыскивает невероятно красивую девочку (фото)
20:04
К чему снится болезнь
19:34
Болтающийся на ветру самолет чудом приземлился во время урагана (видео)
19:22
Володин: санкции сделали Россию сильнее
18:09
Зачинщик грязного скандала с Пугачевой напал на Бузову
17:48
Депутаты заручились поддержкой ученых и экспертов
17:13
Телевизор назвали причиной сумасшествия
17:10
Раскрыта страшная тайна биткоина
17:01
В подъезде дома в Москве убили бизнесмена
16:47
Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор
16:46
Известный актер призвал закрыть "Дом-2"
16:39
В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал
16:21
Рогозин разнес американского журналиста за хамство
16:11
Ученые перехитрили рак
15:45
Легендарный футболист Пеле попал в больницу в тяжелом состоянии
15:39
Брак Елены Яковлевой дал трещину
15:07
58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов
15:03
Госдума повышает безопасность детского отдыха
15:01
Известный актер умер после тяжелой болезни
14:58
Путин надел тулуп и валенки на голое тело
14:55
Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде
14:54
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
14:43
Общительность приводит к ранней смерти
14:43
Бузова родит после любовных утех в Таиланде
14:13
Ученые вычислили самых надоедливых членов семьи
14:13
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
14:10
Сигаретам нашли альтернативу
14:10
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
14:07
На Украине назвали срок возврата Крыма
13:50
Бессовестные девушки настырно предлагают секс насильнику Шурыгиной
13:47
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
13:41
Сопливые "террористы" атакуют российские школы
13:18
Главные события Москвы с 20 по 26 января
13:18
Совет на выходные
13:00
Организм исхудавшей Костенко дал сбой
12:49
Дана Борисова остается без московской квартиры
12:41
Катя Семенова официально развелась после 25 лет брака
12:22
Российским гостиницам присвоят звезды
12:10
Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже
12:08
Сына-красавчика Газманова обокрали в Москве
11:52
Порошенко прогулял полмиллиона долларов
11:49
Что скрывал перед смертью Мурат Насыров
11:28
Известного актера застали за публичным теребоньканьем
11:19
Воробьев показал возлюбленную и рассказал о свадьбе
11:14
70-летний певец соблазнил молодую официантку
10:56
На Москву идут 20-градусные морозы
10:21
Константин Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя
10:18
Мертвая женщина родила в гробу
10:18
Немцы в панике из-за нового "смертельного оружия" России
10:13
Под Москвой пенсионер отрубил собутыльнику голову и руки
09:42
"Не ходи в школу, будет мясо": дети знали о предстоящей бойне
09:36
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
09:36
Что сделала со своим лицом изменившаяся Ольга Бузова
09:14
Друг о молодой жене Джигарханяна: На нее страшно смотреть, если помыть!
09:09
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
09:05
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
08:38
Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
08:27
Окунувшийся в прорубь Путин восхитил народ
08:27
В многоэтажке под Москвой прогремел взрыв
08:12
Старшеклассник с топором напал на школу и отрубил детям пальцы
22:01
Колдун Бесов назвал настоящую причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов"
22:00
В США упал вертолет
21:52
При перестрелке в Волгограде погиб человек
21:50
Беременной Рапунцель из "Дома-2" поставили пугающий диагноз
21:37
Очевидцы сняли жуткие последствия урагана в Нидерландах
21:33
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
21:11
Безумные регионы: двое мужчин пошли за пивом с автоматом
21:08
Казанский вокзал проверяют на минирование
20:58
К чему снятся валенки
20:51
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
20:23
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
20:05
Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко
19:56
Захарова в леопардовом манто свела народ с ума
19:34
Киев предъявил Москве круглую сумму за Донбасс
19:33
Подробности жуткого пожара под Саратовом
19:19
Вышедшего из тюрьмы Семенова лишили свободы
19:05
"Нормальный, добрый ребенок": отец пермского головореза сделал заявление
18:46
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
18:26
Победительница шоу "Холостяк" заявила о разрыве c Ильей Глинниковым
18:17
Порошенко шокировал Европу "мастурбацией" в Раде
18:11
Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму
18:02
Микроволновки признали угрозой для жизни на Земле
17:48
Горящую нефть под Саратовом сняли на видео
17:40
В Монако российского банкира задержали за мошенничество
17:28
Поклонская готова бежать на Украину
17:24
Дизайнер Мираслва Шведова: Раскрывайте свой потенциал
17:17
Порошенко склонил депутатов к прилюдной "мастурбации"
17:09
Под Челябинском танк задавил солдата
17:08
Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным
17:00
Путин в восторге от фильма с Прилучным
16:55
Высокомерного Шепелева обвинили в абсолютной лжи
16:26
Актриса-лесбиянка унизила бывшего любовника из-за порно
16:12
Что известно об интимной связи Панина и Джигурды
16:06
Опубликован фоторобот убийцы бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге
16:03
Предатели Степановы пожаловались на унижения в США
15:44
Глюк'оZа пропала из-за банкротства мужа
15:35
Бездомный зарезал приютившего его москвича
15:24
Цымбалюк-Романовская и Джигарханян снова станут мужем и женой
15:23
Трамп заставил Порошенко пойти на крайние меры
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным
Джигарханяну срочно вызвали врачей
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
Госпитализированному Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Высокомерного Шепелева обвинили в абсолютной лжи
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
Регионы

Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно

Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия/ТАСС
Становятся известны все новые подробности страшного нападения на школу в Улан-Удэ. Задерживать преступника помогали старшеклассники. 
прочитано 2611 раз

Во время эвакуации несколько учеников выпускного класса сообразили, что в общей панике злоумышленник может просто выбежать на улицу. Они подперли входные двери в школу и держали их, пока не приехала полиция. "Когда мы вышли на улицу, кто-то сказал, что нужно держать дверь, чтобы он не смог выбежать. И мы с еще несколькими ребятами подперли входную дверь. Держали до тех пор, пока на место не приехала военная полиция. Мы вошли в здание вслед за ними. Сперва я прошел в учительскую, там сидела одна из педагогов явно в шоковом состоянии", – вспоминает один из одиннадцатиклассников в интервью газете "Московский Комсомолец".

ПО ТЕМЕ

Две девочки находятся в реанимации после резни в бурятской школе

Сопливые "террористы" атакуют российские школы

Молодой человек рассказал, что напавший на школу молодой человек сначала пытался ворваться в другой класс, но учитель смог вовремя сориентироваться и закрыть дверь. Тогда преступник решил атаковать аудиторию, в которой учительница русского языка занималась с семиклашками.

Напомним, утром 19 января в аудиторию школы №5 в Улан-Удэ ворвался ученик девятого класса. Он забросил в кабинет бутылку с "коктейлем Молотова" и, стоя в дверях, наносил выбегавшим ученикам седьмого класса удары топором и ножом.

Другой школьник рассказал, что девятиклассник вбежал к ним примерно в 09:30: "Учительница пыталась его остановить, но получила топором по голове. Далее он бросил "коктейль Молотова" и бросился на детей. Одному отсек несколько пальцев, другому – в колено топором, а третьему – по спине".

Как позднее стало известно из интервью одиннадцатиклассника, оставшийся без пальцев на руке ребенок – девочка. "Я пошел в кабинет, где все случилось. Там на полу лежала девочка, у которой были отрублены пальцы. Вместе с ней в кабинете находилась только ее классная руководительница. Я позвал медиков", – рассказал один из учеников школы. 

Автор: Михаил Войцеховский19 января 2018, 19:15

комментарии

Политика

На Украине назвали срок возврата Крыма
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко
Киев предъявил Москве круглую сумму за Донбасс

Шоу-бизнес

Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор
Известный актер призвал закрыть "Дом-2"
Брак Елены Яковлевой дал трещину
58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов

Проишествия

Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
Мертвая женщина родила в гробу
Кто виноват в чудовищном пожаре в самарском автобусе

Lifestyle

Путин в восторге от фильма с Прилучным
Смерть Державина россияне восприняли как личное горе
"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева
Пять книг с ярким и динамичным сюжетом
Регионы

Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе

Артист ходил по тем же коридорам

Шоу-бизнес

Брак Елены Яковлевой дал трещину

Актриса раскрыла подробности в откровенном интервью
Шоу-бизнес

Известный актер призвал закрыть "Дом-2"

Василий Мищенко взбешен проектом
Шоу-бизнес

Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор

Принц Уильям ошеломил своим видом

Гороскоп

Совет на выходные
Какие знаки зодиака останутся без работы
Как с помощью татуировки изменить жизнь
Преснякова предупредили о разводе

Фоторепортажи

Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз
Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии
Самые знойные ухажеры Волочковой

Спорт

Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
Предатели Степановы пожаловались на унижения в США
Звезд КХЛ застукали в раздевалке за интересным занятием

Регионы

Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
Безумные регионы: двое мужчин пошли за пивом с автоматом
Подробности жуткого пожара под Саратовом
"Нормальный, добрый ребенок": отец пермского головореза сделал заявление
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru