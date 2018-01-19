Две девочки находятся в реанимации после резни в бурятской школе

Две девочки, которые пострадали при нападении на школу №5 в поселке Сосновый Бор в Бурятии, находятся в реанимации, передает РИА ФАН. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое, второй – стабильно тяжелое. Сообщается, что сперва детей прооперировали в военном госпитале, а затем перевели в детское отделение больницы скорой медицинской помощи, где находятся остальные пострадавшие школьники.