Володин провел встречу с муниципальными депутатами

Председатель нижней палаты парламента поблагодарил тружеников села за "беспрецедентный урожай". Об этом он заявил в ходе встречи с муниципальными депутатами, которая состоялась впервые. Вячеслав Володин, выступая перед законодателями в городе Ртищево Саратовской области, отметил, что давать советы – самое простое, тогда как теория в аграрном секторе на деле оказывается далека от практики.

Вячеслав Володин встретился с муниципальными депутатами в своем избирательном округе. В ходе общения с законодателями, представляющими город Ртищево Саратовской области, он отдельно остановился на заслугах сельских тружеников, благодаря которым регион в прошлом году поставил рекорд по урожаю.



"Условия у нас очень сложные: много неплодородных земель, бывает засуха, – сказал председатель Госдумы. – Поэтому большое спасибо всем, кто занимается земледелием, за такие высокие результаты. Это дорогого стоит".

Вячеслав Володин поблагодарил всех работников села, кто приложил усилия для достижения столь высоких показателей. "Урожай беспрецедентен, он очень большой. Спасибо вам", – сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что Саратовская область в плане земледелия является регионом со сложными условиями. И тот факт, что раз в три года в области случается засуха, а один год – неурожай, является показательным. В связи с этим, он призвал областных аграриев не обращать внимания на тех, кто пытается учить их, не представляя как это происходит на местах, в частности, в Саратовской области.

"Сейчас появляются люди, которые собираются поучить нас жизни в этой сфере, пусть поработают в Саратовской области, – заявил Вячеслав Володин. – Это те люди, которые занимаются сельским хозяйством в Москве. Это все равно, что открыть ферму в центре Саратова".

Спикер Госдумы позвал такого рода советчиков приехать в регион, где те "покажут, какие они мощные экономисты". "У нас иногда людям предлагают послушать красивую речь, а за этим пустота и разочарование", – констатировал председатель нижней палаты парламента.