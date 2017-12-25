Володин рассказал президенту о разборе законодательных завалов

Государственная Дума VII созыва за время своей работы смогла успешно разобрать большую часть накопленных с 2004 года законодательных завалов. Об этом на встрече президента с руководителями Федерального собрания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что рассмотрены 74,4% от более чем двух тысяч имевшихся законов. При этом 14-15% из них были в итоге приняты законодателями.

"Одна из задач, которую считаю необходимым решить, – это разобраться с теми завалами, которые накопились, их в самом начале было 2020 законопроектов с 1994 года, им несколько десятков лет. И понятно, что по многим уже заключения устарели", — рассказал Володин. Тем не менее по Конституции парламентарии были обязаны их рассматривать, что и было сделано.

Спикер напомнил, что на минувшей неделе Дума завершила осеннюю сессию. "За достаточно короткое время принято 230 законов. А если говорить с начала срока полномочий – это фактически год с небольшим – 656 законов", – сообщил главе государства Вячеслав Володин.





Володин прокомментировал одну из важных инициатив президента, которая касается поддержки бизнеса и защиты всех, кто ведет свое дело. Речь идет о возврате капитала в Россию. "Мы поддерживаем это решение и хотели бы, чтобы мы тоже могли принять участие в реализации его с тем, чтобы как можно быстрее были приняты законы, и бизнес мог активно развиваться у нас в России, чувствуя себя в безопасности, понимая, что ему гарантированы условия развития", – сказал глава Госдумы.

Вячеслав Володин в своем выступлении также отметил, что Россия стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, чтобы конкурировать. "Она придет к этому, когда у нас будет сильный президент", – выразил уверенность председатель нижней палаты.

На встрече в Кремле президент поблагодарил парламентариев за быструю реакцию на его предложения по поддержке семей с детьми и за работу над бюджетом.



