Володин отметил роль президента в борьбе с терроризмом в Сирии
Вячеслав Володин отметил заслуги президента Владимира Путина, который санкционировал военную операцию в Сирии и не допустил развала этой страны.
"Если бы не вы, то не было бы сейчас Сирии, и появилось бы "Исламское государство". Мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что террористы распространятся по другим странам", – сказал Володин (террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России – прим. ред.)
Спикер Госдумы добавил, что операция ВКС позволила сохранить базы в Сирии и предотвратить возвращение террористов на эти территории. По его словам, многие страны понимают это на парламентском уровне.
Сегодня, 25 декабря Владимир Путин встречался в Кремле с руководителями обеих палат Федерального собрания и лидерами думских фракций и комитетов. Президент поблагодарил парламентариев за быструю реакцию на его предложения по поддержке семей с детьми и за работу над бюджетом.
Вячеслав Володин в своем выступлении отметил, что Россия стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, чтобы конкурировать. "Она придет к этому, когда у нас будет сильный президент", – выразил уверенность председатель нижней палаты.
Напомним, что российские ВКС по приглашению президента Сирии Башара Асада с конца 2015 года выполняли задачи по борьбе с террористами. В итоге удалось освободить территорию страны от боевиков "ИГ". В декабре 2017 года на российской военной базе в Тартусе президент Владимир Путин принял военный парад и заявил о выводе основной группировки российских военных.
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