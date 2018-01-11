Народ позавидовал красоте и успеху дерзкого майора полиции

Участковый уполномоченный города Алапаевска Свердловской области, майор полиции Анастасия Дударева шокировала местных жителей фривольными снимками в соцсетях. В силовом главке жестко отреагировали на поведение сотрудницы.

Скандал разгорелся после того, как информацию о размещенных в Сети фотографиях майора Насти опубликовала известная в Екатеринбурге пиарщица и блогер Валентина Гофенберг. Свой пост она сопроводила снимками, скачанными со страницы дамы в погонах. На них Дударева позирует в различных позах сексуального характера, а также с бутылкой коньяка.

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Дерзость яркой представительницы органов внутренних дел уральцы не оценили. Они окрестили девушку в социальных сетях "головожопом обыкновенным" и "женщиной-рачком", сочтя ее поведение абсолютно недопустимым.

В силовом главке тоже довольно жестко отреагировали на поведение сотрудницы полиции. "О данном факте мной доложено руководству регионального полицейского главка. Врио начальника ГУ МВД области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поручил управлению по работе с личным составом провести служебную проверку и дать принципиальную оценку любительнице делать фотосессии в обнимку с алкоголем", – приводит слова руководителя пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых URA.RU.

Он добавил, что руководителям всех территориальных ОВД поставлена задача провести с личным составом дополнительные занятия по этичному поведению как на службе, так и в быту. "О том, что можно, в соответствии с законом "О полиции", а на что наложено табу", – уточнил Горелых. Примечательно, что несколько часов назад наиболее компрометирующие фотографии Дударева удалила из альбома на своей странице.