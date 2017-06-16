Офицера увольняют за участие в съемках БДСМ-видео
Кристен давно мечтала стать офицером. Она уже почти закончила академию, когда в Сети нашлись ее старые видео для взрослых. На них девушка разными извращенными способами издевается над обнаженными мужчинами.
Актерское "мастерство" сотрудницы руководителям явно не понравилось, и теперь Кристен грозит исключение из учебного заведения, а также лишение должности офицера, передает Daily Mail.
Девушку обвиняют в неподобающем поведении для госслужащего. В свое оправдание офицер заявила, что никогда не снималась голой, также не занималась сексом на камеру. По ее словам, будучи актрисой эротических фильмов, она не использовала свое настоящее имя.
Кристен снималась в фильмах для взрослых с 2010 по 2012 годы. Девушка говорит, что была тогда совсем молодой и не сознавала, к чему может привести эта "тупая затея". На время разбирательства суд хотел отстранить ее от занятий в академии, но ее адвокатам удалось оспорить это решение, и Хайман приняла присягу.
Сексуальные полицейские есть не только в США, но и в России. Как писали Dni.Ru, ранее начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба обнаружило в соцсети.
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