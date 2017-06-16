Офицера увольняют за участие в съемках БДСМ-видео

Офицера полиции США Кристен Хайман увольняют за то, что она снималась в БДСМ-видео. На обнаруженных непосредственным руководством сотрудницы кадрах девушка душит голых мужчин и бьет их ногами.

Кристен давно мечтала стать офицером. Она уже почти закончила академию, когда в Сети нашлись ее старые видео для взрослых. На них девушка разными извращенными способами издевается над обнаженными мужчинами.

Актерское "мастерство" сотрудницы руководителям явно не понравилось, и теперь Кристен грозит исключение из учебного заведения, а также лишение должности офицера, передает Daily Mail.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 16 2017 в 2:47 PDT

Девушку обвиняют в неподобающем поведении для госслужащего. В свое оправдание офицер заявила, что никогда не снималась голой, также не занималась сексом на камеру. По ее словам, будучи актрисой эротических фильмов, она не использовала свое настоящее имя.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 16 2017 в 2:47 PDT

Кристен снималась в фильмах для взрослых с 2010 по 2012 годы. Девушка говорит, что была тогда совсем молодой и не сознавала, к чему может привести эта "тупая затея". На время разбирательства суд хотел отстранить ее от занятий в академии, но ее адвокатам удалось оспорить это решение, и Хайман приняла присягу.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 16 2017 в 2:48 PDT

Сексуальные полицейские есть не только в США, но и в России. Как писали Dni.Ru, ранее начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба обнаружило в соцсети.