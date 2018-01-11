Безработный житель Подмосковья пырнул друга ножом ради ноутбука

В Троицке безработный мужчина пырнул своего знакомого ножом, после чего обокрал его. Добычей грабителя стал ноутбук, передает "Подмосковье сегодня".
О случившемся в полицию сообщил потерпевший. По словам пострадавшего, он получил удар ножом в грудь. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления.
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