Загрязненный воздух уродует психику подростков

Плохая экология нарушает психику подростков. Загрязненная атмосфера оказывает влияние не только на физическое, но и на душевное здоровье подрастающего поколения.



Подростки, живущие в районах с плохой экологией, обладают гораздо менее устойчивой психикой, чем их сверстники. Как выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии, токсины, содержащиеся в воздухе, нарушают нормальные нейронные связи в головном мозге. Именно из-за этого подростки становятся "неуправляемыми".

Повышенное содержание вредных выбросов в атмосфере в конечном счете влияет и на социальную обстановку. Подростки в "загрязненных" округах более склонны к совершению преступлений – если сравнивать с молодежью из экологически чистых районов.

Помимо "сдвигов" в сторону асоциального поведения вредные выбросы оказались причиной других тяжелых заболеваний. В основную группу риска входят подростки до 19 лет, на мозг которых наибольшее влияние оказывает выброшенный в атмосферу свинец. Нейробиологи уверяют, что воздействие токсинов может служить причиной воспаления отдельных участков головного мозга. Это, в свою очередь, становится причиной приступов психоза, бессонницы – и даже пристрастия подростков к наркотикам, пишет Daily Mail.

Ранее Dni.Ru писали о том, как влияет плохая экология на генофонд. Научные сотрудники Genotek выяснили, что каждый сотый россиянин имеет хотя бы одну мутацию, вызывающую наследственную форму болезни Альцгеймера или гемохроматоз, каждый двадцатый – тромбофилию, каждый пятидесятый – поликистоз почек. Хотя бы одну мутацию, ответственную за возникновение какого-либо угрожающего жизни наследственного заболевания, проявляющегося в зрелом возрасте, можно обнаружить у каждого девятого россиянина.

По данным ученых, зачастую наследственные и ненаследственные заболевания могут быть схожи по симптомам. Например, цирроз печени при гемохроматозе может быть принят за цирроз печени, вызванный алкоголем или вирусной инфекцией. Без ДНК-теста диагноз может быть поставлен неверно, и в результате будет назначено неадекватное лечение. Теперь у россиян есть возможность пройти генетическое обследование "Здоровье и долголетие" и узнать о своих рисках заранее, сформировав с врачом план профилактики заболеваний до появления симптомов.

