Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну

Госохотуправление Тюменской области приняло решение застрелить медведя, которого неоднократно видели на улицах села Уват, передает URA.Ru. Хищника видели недалеко от здания районной администрации, у детского сада, вблизи жилых домов. Однажды в 300 метрах от жилых домов он загнал рабочего в кабину экскаватора. Селяне жалуются, что им страшно выходить на улицу.

Специалисты уверены, что ужас на жителей Увата наводит двухлетний медведь-пестун. В деревню он мог повадиться ходить из-за бескормицы в лесу – на фоне холодного лета там почти нет ни ягод, ни грибов. Охотоведы рассказали, что в другом селе Уватского района – Увал – жителей терроризируют сразу два медведя. Их тоже придется убить.