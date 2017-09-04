В Карелии женщина зарезала болтливого знакомого

В Карелии суд вынес приговор в отношении 36-летней жительницы Беломорского района, передает Flashnord. Было установлено, что в мае текущего года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла ночью в квартиру своего знакомого. Женщина собиралась выяснить, почему тот распускает о ней слухи. Во время возникшей ссоры она нанесла мужчине удар в живот принесенным с собой ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Женщина была приговорена к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.