На Рязанской ГРЭС произошел взрыв

В ночь на 23 сентября на тепловой электростанции под Рязанью прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На месте случившегося работают экстренные службы региона. Станция не снижала нагрузку и подает энергию в соответствии с графиком. По факту случившегося проводится расследование, сообщили в Министерстве энергетики России.