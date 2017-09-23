Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию

В ночь на 23 сентября в Калининградской области произошла страшная авария. Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Столкновение случилось на трассе Калининград – Черняховск. Внедорожник Mercedes врезался в маршрутку, в салоне которой на тот момент находилось 20 человек.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек, еще восемь были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Среди пострадавших оказалась и десятилетняя девочка. Она находилась в салоне внедорожника вместе с родителями. Ребенок попал в Детскую областную больницу, ее состояние оценивается как стабильное.

В Сети появляются первые кадры с места происшествия. Похоже, оба автомобиля получили серьезные повреждения: судя по всему, столкновение случилось на большой скорости.

Местные власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших в результате страшной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Соответствующее поручение дал губернатор области Антон Алиханов. "Произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – цитирует его ТАСС.