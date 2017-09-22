Женщину лишили детей после удаления груди

Суд Екатеринбурга отказался возвращать женщине двух приемных детей после того, как ей была сделана операция по удалению груди. В данный момент оба ребенка находятся в реабилитационном центре.

Как выяснилось, ранее жительница Екатеринбурга решила сменить пол. Женщина удалила грудь седьмого размера и взяла себе мужской псевдоним. Кроме того, в соцсетях новоиспеченный представитель сильного пола стал рассказывать о жизни трансгендеров.

Представители опеки решили, что такое поведение недопустимо для матери приемных детей. После этого у женщины забрали мальчиков, и суд отказался их возвращать, передает РИА ФАН.

Однако трансгендер решил до конца бороться за право воспитывать приемных сыновей. Ситуацию прокомментировал и уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Он заявил, что в данной ситуации нет серьезных оснований для того, чтобы лишать мать прав на опекунство. Мороков добавил, что изъятие детей вызвало у него некоторое недоумение.

В данный момент оба мальчика находятся в реабилитационном центре. Они тяжело переживают разлуку с приемными родителями.

Ранее сообщалось. что бизнесмен из Красноярска сбежал в США после операции по смене пола. С собой новоиспеченная блондинка Дарина прихватила жену и троих детей.

По-видимому, трансгендер уехал из-за травли, которую ему устроил питерский активист Тимур Булатов. Последний заявил, что сменивший пол бизнесмен пагубно влияет на развитие своих троих детей, "социализируясь перед ними в женском облачении и поведении".

