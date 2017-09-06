Бизнесмен сбежал с детьми из России после смены пола

Бизнесмен из Красноярска сбежал в США после операции по смене пола. С собой новоиспеченная блондинка Дарина прихватила своих троих детей.

По-видимому, трансгендер уехал из-за травли, которую ему устроил питерский активист Тимур Булатов. Последний заявил, что сменивший пол бизнесмен пагубно влияет на развитие своих троих детей, "социализируясь перед ними в женском облачении и поведении".

Также Булатов требовал от органов опеки проверить, не пропагандирует ли бизнесмен нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Как рассказала Дарина, после того как она сменила паспорт с "мужского" на "женский", власти потребовали, чтобы она развелась с законной женой.

Однако приехав в США, супруги вновь поженились, передает "НГС.Новости". Теперь их дети ходят в американскую школу. Дарина подчеркнула, что после жалобы Булатова органы опеки и полиция никаких проверок ему не устраивали. Напротив, правоохранительные органы предлагали бизнесмену написать заявление на питерского активиста.

У Дарины началась новая жизнь. Она открыла небольшую строительно-монтажную компанию и теперь живет, не опасаясь травли.

"Развиваюсь здесь теперь. В Америке никого не тревожит состав нашей семьи. В брак здесь уже вступали, повторно. Тут это возможно, к счастью", — рассказал трансгендер. По словам Дарины, возвращаться в Россию семья не собирается: "Нас там ничего не держит".