Неизвестные сожгли штаб "Единой России"

Ранним утром 2 сентября неизвестные злоумышленники совершили поджог помещения, арендованного партией "Единая Россия" для своего штаба в городе Назарово. В результате пожара была уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи. Человеческих жертв в результате ЧП удалось избежать.

Штаб местных единороссов располагался в одноэтажном здании. Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей жидкостью и подожгли. Здание находилось под охраной, сторож успел нажать тревожную кнопку и вызвать полицию, однако что-либо противопоставить злоумышленникам не смог, так как помещение, где он находился, было заблокировано поджигателями.



По факту поджога "Единая Россия" уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой установить организаторов преступления. Об том сообщил заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

"Основное помещение полностью выгорело: огнем уничтожены не только мебель, но и агитационная продукция, предназначенная для избирательной кампании, – рассказал он. – Не исключаем, что поджог совершил кто-то из наших оппонентов. Разумеется, подобные действия находятся за пределами честной, законной политической борьбы, к которой мы всегда призываем наших конкурентов".

Добавим, что работы на месте происшествия продолжаются. В настоящее время в назаровском штабе и возле него проходит криминологическая экспертиза, работают правоохранительные органы. В расследовании преступления задействовано также региональное управление ФСБ.