Неизвестные сожгли штаб "Единой России"
Штаб местных единороссов располагался в одноэтажном здании.
Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей жидкостью
и подожгли. Здание находилось под охраной, сторож успел нажать тревожную кнопку
и вызвать полицию, однако что-либо противопоставить злоумышленникам не смог,
так как помещение, где он находился, было заблокировано поджигателями.
По факту поджога "Единая Россия" уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой установить организаторов преступления. Об том сообщил заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.
"Основное помещение полностью выгорело: огнем уничтожены не только мебель, но и агитационная продукция, предназначенная для избирательной кампании, – рассказал он. – Не исключаем, что поджог совершил кто-то из наших оппонентов. Разумеется, подобные действия находятся за пределами честной, законной политической борьбы, к которой мы всегда призываем наших конкурентов".
Добавим, что работы на месте происшествия продолжаются. В настоящее время в назаровском штабе и возле него проходит криминологическая экспертиза, работают правоохранительные органы. В расследовании преступления задействовано также региональное управление ФСБ.
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