Неверов пожелал шахтерам безопасной работы

Секретарь Генсовета "Единой России" поздравил шахтеров с наступающим профессиональным праздником. День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.

Сергей Неверов, сам работавший в юности на шахте и знающий все сложности горняцких профессий, пожелал шахтерам безопасных условий труда, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья.

"Уголь является залогом экономического и социального развития не только конкретных регионов, но и страны в целом. В этот день я хочу пожелать всем предприятиям отрасли благополучия, процветания и стабильности", – сказал заслуженный шахтер Кузбасса, полный кавалер ордена "Шахтерской славы" Сергей Неверов.

По его словам, у профессии шахтера нет обманчивого лоска и напускной легкости, именно поэтому она всегда сопряжена с опасностью. "И самые надежные товарищи, верные друзья, готовые подставить свое плечо в сложную минуту, – это те, с кем ежедневно работаешь рука об руку под землей", – продолжил политик.

"Пусть сердца будут согреты теплом, и чтобы количество спусков под землю равнялось количеству подъемов".

Сегодня в Кремле прошел торжественный прием в честь Дня шахтера, в котором принял участие президент Владимир Путин. В своем выступлении глава государства отметил, что успехи угольной отрасли влияют на укрепление энергетической безопасности и суверенитета России. Путин также сказал, что российские горняки мужественны и порядочны, поблагодарил их за труд и пожелал им здоровья, благополучия и удачи.





Ежегодный профессиональный праздник День шахтера был установлен 70 лет назад указом Президиума Верховного совета СССР. А за 12 лет до этого, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года легендарный шахтер Алексей Стаханов установил рекорд -добыл 102 тонны угля при норме в семь тонн.