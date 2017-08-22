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Регионы

"ЕР" оказывает помощь пострадавшим от пожара ростовчанам

Фото: Максим Романов/ТАСС
Открытый Ростовским отделением партии "Единая Россия" пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от пожара уже посетили несколько десятков ростовчан. Они принесли вещи и продукты для нуждающихся жителей города.
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Пункт сбора гуманитарной помощи развернут на Ворошиловском проспекте. Здесь несут дежурство члены регионального отделения "ЕР" и "Молодой Гвардии". Они принимают помощь и консультируют по всем вопросам работы оперативного штаба по ликвидации последствий пожара.

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Первые несколько десятков ростовчан уже принесли для пострадавших от бедствия чистые вещи и предметы первой необходимости, а также бутилированную воду. Также в пункт сбора гуманитарной помощи были переданы раскладушки, матрасы и постельное белье. Вместе с тем ощущается большая необходимость в школьных принадлежностях.

По словам секретаря Ростовского регионального отделения "Единой России", председателя Заксобрания области Александра Ищенко, сейчас органы власти как местного, так и областного уровня принимают все меры для ликвидации последствий пожара. Он отметил, что на данный момент главная задача заключается в решении жилищных проблем погорельцев. "Нам необходимо будет оценить масштабы бедствия и понять, каким образом можно помочь каждой семье, каждому человеку в отдельности", – сказал Ищенко.

Председатель Заксобрания Ростовской области подчеркнул, что в этой работе будет активно зайействован как депутатский корпус, так и партийный актив "ЕР". В случае необходимости местные парламентарии готовы внести изменения в областное законодательство или обратиться в Госдуму, добавил Ищенко. "На повестке дня сегодня – решение самых оперативных вопросов, которые касаются ночлега людей. Также необходимо позаботиться о том, чтобы дети в этих семьях с 1 сентября смогли беспрепятственно начать обучение в школах", – сказал он.

Стоит отметить, что помимо помощи с жильем, одеждой, медикаментами и прочими необходимыми вещами пострадавшим от пожара нужна квалифицированная юридическая поддержка. Людям потребуется восстановить утерянные документы, оформить различные бумаги и быстро получить субсидии и компенсации. Для этого в городе был открыт специальный юридический штаб. Как сообщил депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта, помощь организована в рамках сотрудничества направления "Молодежка ОНФ" и "Молодых юристов Ростовской области".

Напомним, во вторник, 21 августа, в историческом центре Ростова-на-Дону произошел сильный пожар. От огня пострадали несколько десятков домов. Спасатели эвакуировали более 500 человек. К семи часам вечера огонь удалось локализовать. Из-за пожара в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Автор: Иван Поляков22 августа 2017, 17:52

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