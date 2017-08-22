"ЕР" оказывает помощь пострадавшим от пожара ростовчанам

Открытый Ростовским отделением партии "Единая Россия" пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от пожара уже посетили несколько десятков ростовчан. Они принесли вещи и продукты для нуждающихся жителей города.

Пункт сбора гуманитарной помощи развернут на Ворошиловском проспекте. Здесь несут дежурство члены регионального отделения "ЕР" и "Молодой Гвардии". Они принимают помощь и консультируют по всем вопросам работы оперативного штаба по ликвидации последствий пожара.

ПО ТЕМЕ Юристы окажут бесплатную помощь пострадавшим от пожара

Первые несколько десятков ростовчан уже принесли для пострадавших от бедствия чистые вещи и предметы первой необходимости, а также бутилированную воду. Также в пункт сбора гуманитарной помощи были переданы раскладушки, матрасы и постельное белье. Вместе с тем ощущается большая необходимость в школьных принадлежностях.

По словам секретаря Ростовского регионального отделения "Единой России", председателя Заксобрания области Александра Ищенко, сейчас органы власти как местного, так и областного уровня принимают все меры для ликвидации последствий пожара. Он отметил, что на данный момент главная задача заключается в решении жилищных проблем погорельцев. "Нам необходимо будет оценить масштабы бедствия и понять, каким образом можно помочь каждой семье, каждому человеку в отдельности", – сказал Ищенко.

Председатель Заксобрания Ростовской области подчеркнул, что в этой работе будет активно зайействован как депутатский корпус, так и партийный актив "ЕР". В случае необходимости местные парламентарии готовы внести изменения в областное законодательство или обратиться в Госдуму, добавил Ищенко. "На повестке дня сегодня – решение самых оперативных вопросов, которые касаются ночлега людей. Также необходимо позаботиться о том, чтобы дети в этих семьях с 1 сентября смогли беспрепятственно начать обучение в школах", – сказал он.

Стоит отметить, что помимо помощи с жильем, одеждой, медикаментами и прочими необходимыми вещами пострадавшим от пожара нужна квалифицированная юридическая поддержка. Людям потребуется восстановить утерянные документы, оформить различные бумаги и быстро получить субсидии и компенсации. Для этого в городе был открыт специальный юридический штаб. Как сообщил депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта, помощь организована в рамках сотрудничества направления "Молодежка ОНФ" и "Молодых юристов Ростовской области".

Напомним, во вторник, 21 августа, в историческом центре Ростова-на-Дону произошел сильный пожар. От огня пострадали несколько десятков домов. Спасатели эвакуировали более 500 человек. К семи часам вечера огонь удалось локализовать. Из-за пожара в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

