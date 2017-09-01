Путина в Ярославле лишили козьего молока

Ярославские фермеры не смогли угостить президента России Владимира Путина козьим молоком, чем расстроили лидера государства. Пронести молоко на встречу фермерам запретили организаторы встречи.

Анна Козлова, ярославский фермер, во время визита главы государства в регион пожаловалась Путину на трудности. Президент выразил сожаление, что ему не удастся попробовать фермерского козьего молока: "Принесли бы, хоть угостили бы молочком"... Анна в ответ пожаловалась, что образцы продукции ей запретили принести организаторы встречи.

Хоть президента молоком лишь подразнили, он не растерялся и попросил приготовить для него козий сыр. По словам Путина, это очень вкусный и полезный продукт. Под многозначительным взглядом президента руководитель региона Дмитрий Миронов попытался сгладить неловкость и пообещал организовать доставку, сообщает РИА Новости.

Кроме встречи с фермерами, глава государства побывал в училище олимпийского резерва и даже протестировал хоккейный тренажер. Президент местного "Локомотива" Юрий Яковлев показал российскому лидеру площадку, где юные хоккеисты могут отработать точность броска. Когда Путину протянули клюшку, он скромно заметил: "Я не хоккеист..." – и тут же точным броском отправил шайбу в "девятку".

Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Ярославль провел открытый урок, посвященный Дню знаний. В его ходе президент посоветовал школьникам определяться с амбициями и помнить, что Россия постоянно развивается.