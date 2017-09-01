Путина в Ярославле лишили козьего молока
Анна Козлова, ярославский фермер, во время визита главы государства в регион пожаловалась Путину на трудности. Президент выразил сожаление, что ему не удастся попробовать фермерского козьего молока: "Принесли бы, хоть угостили бы молочком"... Анна в ответ пожаловалась, что образцы продукции ей запретили принести организаторы встречи.
Хоть президента молоком лишь подразнили, он не растерялся и попросил приготовить для него козий сыр. По словам Путина, это очень вкусный и полезный продукт. Под многозначительным взглядом президента руководитель региона Дмитрий Миронов попытался сгладить неловкость и пообещал организовать доставку, сообщает РИА Новости.
Кроме встречи с фермерами, глава государства побывал в училище олимпийского резерва и даже протестировал хоккейный тренажер. Президент местного "Локомотива" Юрий Яковлев показал российскому лидеру площадку, где юные хоккеисты могут отработать точность броска. Когда Путину протянули клюшку, он скромно заметил: "Я не хоккеист..." – и тут же точным броском отправил шайбу в "девятку".
Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Ярославль провел открытый урок, посвященный Дню знаний. В его ходе президент посоветовал школьникам определяться с амбициями и помнить, что Россия постоянно развивается.
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