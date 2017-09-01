Первоклассница растрогала Путина необычным подарком

Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов вручил главе государства открытку от первоклассницы Полины Жаворонковой. Президент улыбнулся и попросил передавать большой привет девочке и ее родителям.

В Ярославле Владимир Путин был с рабочим визитом. Он выслушал доклад временно исполняющего обязанности губернатора области и передал ему папку с жалобами, полученными в ходе традиционной прямой линии. Так как визит состоялся 1 сентября, то президент принял участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".

Занятие проходило в рамках проекта по профессиональной ориентации школьников России "ПроеКТОриЯ". В нем участвуют 500 учеников и их учителей со всей России. Из Ярославля урок, который давал президент, транслировался на всю страну. Его посмотрели около миллиона школьников. Прямые включения в режиме телемоста состоялись из школ Рязанской, Калининградской, Ярославской областей, Ставропольского и Приморского края и Севастополя. Открытый урок президент начал поздравлением: "Наше мероприятие приурочено к празднику, ко Дню знаний, началу учебного года. И поэтому хочу всех вас, присутствующих в этом зале, и всех, кто нас видит по различным каналам средств массовой информации, всех студентов, школьников, преподавателей поздравить с этим замечательным праздником, с Днем знаний!"

Президент также успел ответить на вопросы школьников. По просьбе ученика из Бурятии Путин прокомментировал использование компьютерных технологий и дал свой прогноз об использовании искусственного интеллекта в будущем. "Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и труднопрогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира", – сказал президент.