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Регионы

Россия достроила железную дорогу в обход Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Россия построила участок железной дороги в обход Украины. Он проходит по Воронежской и Ростовской областям.
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Железная дорога, которая построена в обход территории Украины, введена в строй. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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РЖД начинает строить дорогу в обход Украины

Участок Журавка – Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Его длинна – 122 километра, решение о строительстве было принято в 2015 году.

Часть железнодорожного маршрута из центральных регионов России на юг страны раньше проходила по границе с Украиной, а в районе Луганской области несколько километров дороги шли по ее территории. Теперь двухпутная электрифицированная магистраль проходит исключительно по территории России.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 августа вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая занималась строительством железнодорожных путей.

"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны", – сказал Шойгу и поздравил личный состав бригады с прошедшим профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Он отмечается 6 августа.

Фото: минобороны.рф/Вадим Савицкий

Как сказал министр транспорта Максим Соколов, участок Журавка – Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

По его словам, объект представляет собой пример совместной деятельности российских ведомств, поскольку дорогу удалось построить в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе, взаимодействию гражданских и военных железнодорожников, министерства обороны, министерства транспорта и компании РЖД.

Помимо самого железнодорожного полотна, на обходном участке были построены восемь станций и 15 платформ, проведена большая работу по возведению надземных переходов и путепроводов.


Автор: Александр Комаров7 августа 2017, 18:06

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