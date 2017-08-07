Под Пермью дети откопали скелет во время игры

Во время обустройства "штаба" для игр на окраине города Березники в Пермском крае группа детей нашла фрагменты человеческого скелета, передает URA.Ru. Горожане уже выдвинули три версии происхождения останков: тело жертвы убийства, останки из захоронения времен Великой Отечественной войны, либо тело с цыганского кладбища 90-х годов. Полиция склоняется к последнему варианту. "Каких-либо следов криминального характера на данный момент не обнаружено", – рассказал помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.