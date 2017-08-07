Под Вологдой подросток утонул во время прогулки на плоту

В реке Сухона у деревни Вострое в Нюксенском районе Вологодской области утонул 16-летний юноша, передает Flashnord. Друзья подростка рассказали, что они катались на самодельном плоту, когда течение начало уносить его в сторону. Компания решила добраться до берега вплавь, но один из мальчиков утонул. Ведется поиск тела. По факту произошедшего проводится проверка.

