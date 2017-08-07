Террористы планировали столкнуть "Сапсаны" в Петербурге

Стали известны детали планов ячейки террористов из семи человек, задержанных сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Мигранты из Центральной Азии намеревались столкнуть два скоростных поезда "Сапсан", передает Life.ru. Они установили на путях тормозной башмак: по замыслу террористов, поезд должен был сойти с рельсов и врезаться в идущий навстречу состав.
Ситуацию спасла инженерная безграмотность мигрантов – поезд просто снес препятствие. После этого террористы начали строить новые планы, в том числе они собирались протаранить на КамАЗе важный объект инфраструктуры железной дороги.
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