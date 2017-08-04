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Кот и пес сдали приставам хозяина-алиментщика

Фото: GLOBAL LOOK press/Anni Sommer
Судебным приставам в Баганском районе Новосибирской области разыскать алиментщика помогли кот и собака. Благодаря добровольным помощникам приставы нашли должника и в бане, и в сундуке.
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В январе 2017 года было вынесено постановление о принудительном приводе неплательщика для составления административного протокола. Должник оказался изобретательным и неплохо играл в прятки. Однако это ему не помогло: алиментщика сдали его домашние питомцы, сообщает Федеральная служба судебных приставов по Новосибирской области.

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В первый раз должник спрятался в бане. Сожительница водила по комнатам приехавших для принудительной доставки в суд алиментщика судебных приставов – хозяина дома якобы не было. Внимание гостей привлек пес Боцман, проявлявший странную активность у двери бани. Там и был обнаружен злоумышленник, получивший в итоге 80 часов принудительных работ.

Второй раз приставы прибыли с той же целью – доставить должника в суд. В бане в этот раз его не оказалось, однако странно себя вел кот: животное не спускало глаз с огромного сундука. Там среди прочего скарба и солений и был обнаружен хозяин дома.

Теперь мужчину ждет разбирательство. Если суд признает его виновным, наказанием могут стать принудительные работы продолжительностью до одного года либо лишение свободы на тот же срок.

Автор: Алексей Минин4 августа 2017, 12:54
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