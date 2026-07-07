Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции

Обычное вещество, которое ежедневно попадает в наш организм с пищей, способно запустить скрытый процесс разрушения разума и превратить мозг в дряхлую развалину намного раньше срока.



Мы привыкли считать, что избыток сахара грозит исключительно лишним весом и сахарным диабетом. Однако последние научные открытия заставляют взглянуть на сладкую жизнь с ужасом. Наша любовь к десертам и углеводам наносит сокрушительный удар по самому святому — по нашему разуму.

После 30–40 лет человеческий мозг начинает естественным образом уменьшаться в объеме. Это нормальный процесс старения. Но у некоторых людей этот процесс протекает с пугающей скоростью. Ученые из Цзилиньского университета и Китайского медицинского университета решили выяснить, что именно заставляет наши извилины усыхать раньше времени. Ответ оказался шокирующим: виновником раннего слабоумия является обычная глюкоза. Об этом сообщает RidLife.

Чтобы доказать эту связь, исследователи провели колоссальную работу. Они объединили генетические данные, результаты анализов крови и точнейшие снимки МРТ более чем 40 тысяч участников из британского биобанка (UK Biobank).

Ученые обучили сложный алгоритм машинного обучения определять истинный биологический возраст мозга по 1079 различным признакам на снимках. Искусственный интеллект научился с точностью до трех лет определять, насколько изношен мозг человека. Результаты расчетов сопоставили с метаболическими маркерами в крови. Из сотен молекул именно глюкоза показала самую разрушительную связь с преждевременным старением разума. Чем выше был уровень сахара в крови, тем старше и дряхлее выглядел мозг на снимках МРТ.

Высокая концентрация сахара в плазме крови буквально выжигает нервные клетки. Исследователи доказали, что избыток глюкозы приводит к уменьшению объема мозга сразу в 80 различных регионах, включая кору и мозжечок. Это запускает лавину опасных патологий. Ученые выделили семь тяжелейших расстройств, риск развития которых взлетает до небес при высоком сахаре:

Деменция (слабоумие);

Болезнь Альцгеймера;

Сосудистая деменция;

Болезнь Паркинсона;

Инсульт;

Тяжелая депрессия;

Повышенная тревожность.

Кроме того, высокий уровень сахара напрямую бьет по двигательным функциям, ухудшает память, снижает концентрацию внимания и лишает человека способности быстро соображать. Мозг просто теряет пластичность и усыхает.

Хорошая новость заключается в том, что метаболизм глюкозы — это управляемый процесс. Мы можем сами замедлить старение мозга, изменив свои ежедневные привычки.

Специалисты рекомендуют не дожидаться первых проявлений забывчивости, а действовать немедленно. Откажитесь от быстрых углеводов, сладких газированных напитков и скрытого сахара в полуфабрикатах. Замените их полезными жирами, клетчаткой и сложными углеводами. Регулярная физическая активность помогает клеткам лучше усваивать глюкозу, снижая ее концентрацию в крови. Контролируйте уровень сахара, проходите регулярные обследования и помните: каждая съеденная конфета делает ваш мозг на шаг ближе к старости.