Кот-мэр города умер на Аляске

Кот Стаббс занимал должность мэра города Талкитна на Аляске. Пушистый градоначальник умер в возрасте 20 лет.

Мэром городка с населением 900 человек Стаббс стал в 1998 году. Животное было избрано главой города в результате выборов, набрав абсолютное большинство голосов.

Назначить своим мэром кота жители Талкитны смогли благодаря отсутствию официальной администрации в городе. Он считается межобщинной территорией, которая не подчиняется напрямую ни одному муниципалитету. Примечательно, что в Талкитне нет мэра-человека, передает New York Daily News.

Хозяева Стаббса уже выразили готовность отдать должность котенку, жившему под одной крышей с умершим градоначальником. "Он был солдатом до самого последнего дня своей жизни… Спасибо, Стаббс, за то, что пришел в нашу жизнь в течение последних 31 месяца. Вы замечательный кот, и мы будем очень скучать по вам. Мы любили проведенное с вами время", – сказали владельцы кота-мэра.

Известно, что Стаббс умер ночью во сне. В 2013 году кот попал в больницу после "покушения" – градоначальника покусал пес. Кот получил серьезные травмы, в том числе переломы костей грудины, разрыв легкого и рваные раны на боку и бедрах.

Отметим, Сбаббс – не единственное животное, избранное в мировой практике мэром города. Так, градоначальником города Шарон (США) является кот по кличке Фредди. Официально городок возглавляет человек, а Фредди считается мэром из-за большой любви местных жителей.